Зеленський домовився з Трампом про постачання ракет для Patriot: подробиці

Володимир Зеленський / © Associated Press

Україна отримає пакет зенітних ракет PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot за підсумками переговорів із президентом США Дональдом Трампом у Давосі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час виступу на другому національному Форумі талановитої молоді у Києві, передає Interfax.

За словами Володимира Зеленського, питання посилення ППО стало одним із ключових під час годинної розмови з американським лідером, яка відбулася 22 січня в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

«Я годину спілкувався з президентом Трампом. І я отримав, не буду казати скільки, ракет PAC-3 для Patriot. Я знаю скільки цих ракет, цього пакету, скільки разів витримає Україна ударів балістики», — наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що кожна його зустріч на міжнародному рівні має приносити конкретні результати для обороноздатності країни. Окрім глобальних стратегічних питань, домовленість про ракети PAC-3 стала головним практичним досягненням візиту до Давосу.

«Якщо я зустрічаюсь із кимось, я повинен щось привезти в Україну. Тільки такий підхід під час війни. Іншого просто не може бути», — заявив Володимир Зеленський.

