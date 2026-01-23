ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
104
Час на прочитання
1 хв

Зеленський домовився з Трампом про постачання ракет для Patriot: подробиці

Україна отримає новий пакет ракет для Patriot після зустрічі Зеленського та Трампа у Давосі.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Україна отримає пакет зенітних ракет PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot за підсумками переговорів із президентом США Дональдом Трампом у Давосі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час виступу на другому національному Форумі талановитої молоді у Києві, передає Interfax.

За словами Володимира Зеленського, питання посилення ППО стало одним із ключових під час годинної розмови з американським лідером, яка відбулася 22 січня в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

«Я годину спілкувався з президентом Трампом. І я отримав, не буду казати скільки, ракет PAC-3 для Patriot. Я знаю скільки цих ракет, цього пакету, скільки разів витримає Україна ударів балістики», — наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що кожна його зустріч на міжнародному рівні має приносити конкретні результати для обороноздатності країни. Окрім глобальних стратегічних питань, домовленість про ракети PAC-3 стала головним практичним досягненням візиту до Давосу.

«Якщо я зустрічаюсь із кимось, я повинен щось привезти в Україну. Тільки такий підхід під час війни. Іншого просто не може бути», — заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми писали, що США та ЄС готують «план процвітання» для України. Проєкт угоди передбачає інвестиції у розмірі 800 млрд доларів та окреслює 10-річний план відновлення України.

Дата публікації
Кількість переглядів
104
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie