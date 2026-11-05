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Зеленський допустив проведення виборів в Україні онлайн: за якої умови це можливо
Президент допустив обговорення онлайн-виборів, однак наголосив на необхідності знайти механізм, який дозволив би забезпечити участь у голосуванні громадян, зокрема військових на передовій.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада може розглянути можливість проведення виборів в онлайн-форматі. Водночас для цього парламенту доведеться напрацювати відповідні рішення, адже під час війни організувати голосування для всіх громадян вкрай складно.
Про це глава держави розповів в інтерв’ю німецькому телеканалу ZDF.
Зеленський пояснив, чому вибори під час війни складно організувати
За його словами, одна з головних проблем полягає в тому, що значна кількість українців не зможе взяти участь у голосуванні. Зокрема, йдеться про військовослужбовців, які перебувають на фронті та не мають технічної можливості прийти на виборчі дільниці.
Президент наголосив, що така ситуація була б несправедливою, адже саме військові захищають незалежність країни та мають отримати можливість обирати її очільника.
«Збройні сили перебувають на фронті, вони також проти виборів, оскільки не мають можливості проголосувати. Хіба це справедливо? Мільйони людей перебувають в окопах, і технічно це неможливо організувати», — сказав він.
Зеленський підкреслив, що під час війни військова служба має особливе значення, оскільки солдати щодня ризикують життям. Тому проводити вибори, на яких частина захисників не зможе проголосувати, на його думку, неправильно.
Чи можливі вибори онлайн в Україні
Водночас глава держави не виключив, що Україна могла б розглянути альтернативний спосіб голосування — онлайн.
«Це можливо, але тоді парламенту доведеться шукати та знаходити рішення», — зазначив він.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що не планує йти у відставку, бо вважає війну в Україні своєю відповідальністю.