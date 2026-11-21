Путін, Трамп і Зеленський / © ТСН.ua

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Президент України Володимир Зеленський розповів про підготовку до можливої тристоронньої зустрічі на найвищому рівні. Спочатку радники з питань безпеки проведуть низку контактів, щоб узгодити порядок денний саміту та визначити очікувані результати.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами.

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Тристороння зустріч: Зеленський розповів, як триватиме підготовка

За словами президента, першим етапом стануть консультації радників із питань безпеки. Зустрічі можуть відбутися як онлайн, так і офлайн. Їхнє завдання — сформувати порядок денний майбутнього саміту та визначити можливі результати переговорів.

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«Наші радники по безпеці будуть мати ряд контактів, може, у відеоформаті, може, ще офлайн. Ми подивимося для того, щоб підготувати адженду, тобто зміст для зустрічі, і підготувати outcome, тобто результат цієї зустрічі: максимальний, середній, мінімальний», — пояснив Зеленський.

Головне питання, яке мають опрацювати радники, — можливі кроки для деескалації та наближення завершення війни.

«Що ми маємо дати для деескалації, для того, як наблизити всіх нас до закінчення цієї війни? Ну, вони напрацюють, тоді буде зрозуміла дата і буде зрозуміло місце», — зазначив президент.

Коли може відбутися зустріч: Зеленський згадав про Різдво

Зеленський також пригадав зустріч у Берліні, під час якої американська сторона висловила бажання реалізувати відповідні кроки ще до Різдва. Український президент заявив, що не бачить причин відкладати переговори, якщо їх можна організувати раніше.

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«Я пам’ятаю, коли ми в Берліні зустрічалися, американська сторона сказала, що дуже хочеться все це зробити ще до Різдва. І вони запитали, що я думаю. Я їм сказав: „Ну, до Різдва, безумовно, можемо раніше — давайте робити раніше“», — розповів він.

За словами Зеленського, швидкість у цьому питанні має особливе значення, адже від результативності переговорів залежить збереження людських життів.

«Чим раніше можемо зробити якийсь результат, тим краще збережемо людей», — наголосив глава держави.

Україна на G20: чи може там відбутися тристороння зустріч

Окремо Зеленський прокоментував можливість участі України в саміті G20. За його словами, низка світових лідерів уже закликала американську сторону офіційно запросити Україну. Однак Київ поки не отримав такого запрошення від США.

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«Я знаю, і мені це підтверджувало вже багато лідерів, які запропонували американській стороні офіційно запросити Україну на G20. Ну, ми поки що офіційного запрошення від Америки не отримували. А безумовно, якщо вони нас запросять, ми будемо приймати участь», — заявив президент.

Водночас Зеленський не виключив, що тристоронні переговори на рівні лідерів можуть відбутися саме на полях G20.

Він також згадав про реакцію американських конгресменів на запрошення Дональдом Трампом Володимира Путіна. За словами президента, частина законодавців поставилася до цього негативно. Однак можливе запрошення України та проведення тристоронньої зустрічі — інша ситуація, яка, на його думку, може отримати широку підтримку.

«Чи може бути така трьохстороння зустріч на полях G20? Я впевнений, що може бути», — сказав Зеленський.

Президент додав, що політичні симпатії до окремих лідерів не повинні ставати перешкодою для переговорів, якщо вони можуть принести реальний результат.

«Як би хто любив Путіна, не любив, дружив, не товаришував тощо. Але якщо є можливість на G20 трьохсторонню зустріч на рівні лідерів організувати, я впевнений, що всі підтримають», — підсумував він.

Нагадаємо, раніше Financial Times повідомляло, що адміністрація президента США Дональда Трампа встановила для України та європейських союзників дедлайн для укладення мирної угоди з Росією — до початку січня 2027 року. За даними видання, у Вашингтоні поспішають із переговорами через майбутні зміни балансу сил у Конгресі США, а в Києві та Європі побоюються, що це може посилити тиск на Україну та змусити її погодитися на невигідні поступки.

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