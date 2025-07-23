Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський доручив перерозподілити бюджетні кошти на виробництво та закупівлю військової техніки.

Про це свідчить указ №544/2025, що було підписано президентом 23 липня.

У документі йдеться про заходи для скорочення бюрократичних процедур та проведення негайного аудиту державних видатків.

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«З метою здійснення ефективної дерегуляції та сприяння реалізації економічних прав і свобод громадян України, більш раціонального використання державних коштів та максимального спрямування державних ресурсів для захисту незалежності України та посилення її обороноздатності в умовах правового режиму воєнного стану», — йдеться в указі.

Тож президент України постановив та доручив Кабінету Міністрів України забезпечити відповідно до повноважень та з урахуванням загроз національній безпеці, зокрема, провести “аналіз інституційної та функціональної спроможності органів державної влади в інтересах національної безпеки та оборони України і вжити за результатами аналізу заходів, спрямованих насамперед на недопущення дублювання ними повноважень, виконання невластивих функцій і неефективного використання кадрового та бюджетних ресурсів”.

Також Зеленський доручив здійснити заходи з ефективної дерегуляції економічних процесів та скасувати неефективні державні регуляції, унеможливити безпідставне втручання органів держвлади у здійснення законної підприємницької діяльності.

Третім пунктом указу зазначено вдосконалення нормативно-правового регулювання зазначених питань, зокрема підготовка переліку нормативно-правових актів, до яких необхідно внести зміни.

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А до 1 вересня 2025 року урадя України має надати пропозиції щодо правових та організаційних заходів, спрямованих на підвищення ефективності функціонування держави в умовах воєнного стану, ефективності використання бюджетних коштів, зокрема щодо перерозподілу коштів державного бюджету на виробництво та закупівлю технологічних видів озброєння, військової та спеціальної техніки для потреб сектору безпеки і оборони, забезпечення економічних прав та свобод суб’єктів підприємницької діяльності, підвищення економічної спроможності українців.

Зазначимо, що під час свого вечірнього звернення президент України наголосив, що очікує від уряду України протягом місяця конкретних результатів, щоб направити максимум ресурсів на оборону України та її на стійкість. Він також анонсував новий закон про НАБУ і САП.

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