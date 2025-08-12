Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський доручив уряду спростити перетин державного кордону для молодих українців від 18 до 22 років.

Про це глава держави сказав під час молодіжного форуму «Молодь тут».

«Це допоможе відчути більше свободи, більше впевненості українськи родинам… На цей час є обмеження до 18 років, я пропоную підвищити до 22 років, щоб не було обмежень при перетині», — повідомив президент.

На його думку, це рішення дозволить багатьом молодим українцям зберегти зв’язки з Україною.

Раніше нардеп розповів, що в Україні чоловікам 18-24 років хочуть дозволити виїзд закордон, але стосуватиметься це лише студентів.