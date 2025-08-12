ТСН у соціальних мережах

Зеленський доручив спростити перетин кордону для молодих українців — до якого віку

Чоловіки від 18 до 22 років зможуть виїжджати за кордон.

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський доручив уряду спростити перетин державного кордону для молодих українців від 18 до 22 років.

Про це глава держави сказав під час молодіжного форуму «Молодь тут».

«Це допоможе відчути більше свободи, більше впевненості українськи родинам… На цей час є обмеження до 18 років, я пропоную підвищити до 22 років, щоб не було обмежень при перетині», — повідомив президент.

На його думку, це рішення дозволить багатьом молодим українцям зберегти зв’язки з Україною.

Раніше нардеп розповів, що в Україні чоловікам 18-24 років хочуть дозволити виїзд закордон, але стосуватиметься це лише студентів.

