Зеленський дозволив чоловікам 60+ офіційно служити в армії і воювати: деталі

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до Положення про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ

Про це йдеться в указі президента, опублікованому на сайті ОП.

Згідно з цим указом, чоловіки 60+ зможуть офіційно підписувати контракти для служби в армії.

«Під час дії воєнного стану для потреб Збройних Сил України на підставі листа (письмової згоди) від командира військової частини на військову службу за контрактом можуть бути прийняті особи віком від 60 років, визнані ВЛК придатними до військової служби за станом здоров’я», — йдеться в указі.

Для прийняття на військову службу зазначені особи подають:

відповідні звернення (заяви) та листи (письмові згоди) від командирів військових частин до центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання чи перебування.

Особам, які приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, лист (письмова згода) командира військової частини на укладення контракту надається виключно після погодження в установленому порядку кандидата Генштабом ЗСУ.

Зауважимо, що цей указі по суті нічого нового не несе, а лише приводить у відповідність законодавчу базу. Адже ще у липні 2025 року Верховна Рада підтримала закон № 4467-IX, за яким жінки та чоловіки віком 60+ зможуть добровільно проходити військову службу за контрактом.

ТСН. ua писав, в які частини їх відправлять, які бонуси передбачені, та чи отримають добровольці 60+ мільйон грн, як це передбачає контракт для молодих хлопців 18-24 років.

Також ми писали, чому цей закон викликає занепокоєння.