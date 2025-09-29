ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
522
Час на прочитання
1 хв

Зеленський дозволив експорт зброї з України: до яких країн продаватимуть

Зеленський розповів, яку зброю Україна готова експортувати, щоб фінансувати удари по РФ.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Україна збирається відновити експорт зброї до інших держав.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні за 29 вересня.

«Ми плануємо контракти та плануємо виробництво так, щоб наші арсенали були достатньо наповнені. Працюємо і в питанні експорту — контрольованого експорту нашої зброї, деяких видів, які в нас у профіциті», — сказав глава держави.

За його словами, експорт певних видів зброї може дати Україні додаткові фінанси на виробництво «дефіцитних речей, які так потрібні на фронті зараз, і тих, які найкраще показали себе в ударах вглибину російської території».

Зеленський повідомив, що домовленості щодо чотирьох експортних майданчиків: Сполучені Штати Америки, Європа, Близький Схід, а також Африка.

Нагадаємо, 27 вересня Зеленський заявив, що Україна до кінця війни буде здійснювати контрольований експорт зброї, на яку немає дефіциту.

Дата публікації
Кількість переглядів
522
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie