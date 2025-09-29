Зеленський дозволив експорт зброї з України: до яких країн продаватимуть

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Україна збирається відновити експорт зброї до інших держав.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні за 29 вересня.

«Ми плануємо контракти та плануємо виробництво так, щоб наші арсенали були достатньо наповнені. Працюємо і в питанні експорту — контрольованого експорту нашої зброї, деяких видів, які в нас у профіциті», — сказав глава держави.

За його словами, експорт певних видів зброї може дати Україні додаткові фінанси на виробництво «дефіцитних речей, які так потрібні на фронті зараз, і тих, які найкраще показали себе в ударах вглибину російської території».

Зеленський повідомив, що домовленості щодо чотирьох експортних майданчиків: Сполучені Штати Америки, Європа, Близький Схід, а також Африка.

Нагадаємо, 27 вересня Зеленський заявив, що Україна до кінця війни буде здійснювати контрольований експорт зброї, на яку немає дефіциту.