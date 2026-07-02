Зеленський емоційно відреагував на масований удар по Києву

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Вночі 2 липня армія РФ атакувала ракетами і безпілотниками різні області України, але основний удар знову був по Києву. У столиці найбільше пошкоджень зазнали звичайні житлові будинки. Понад десять людей загинули.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

«Загалом цієї ночі Росія випустила по Україні більше 70 ракет різних типів, майже половина з яких балістичні, і майже 500 ударних дронів, зокрема реактивні „Шахеди“. Основний удар спрямований саме на Київ. Значну кількість засобів нападу вдалося збити нашим захисникам неба, але не всі», — заявив глава держави.

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Саме тому президент акцентував на критичній важливості постачання до України постачання ППО. Адже внески країн до програми PURL, зауважив Зеленський, — те, що «прямо працює на порятунок людей».

«Кожна наша двостороння домовленість з партнерами про ППО справді допомагає. І особливо важливо, щоб рухались до реалізації наші домовленості про виробництво антибалістики. Дуже розраховуємо і на рішення США щодо ліцензій на Patriot та іншої спільної роботи: це те, що може зупинити війну та подібні удари», — наголосив український лідер.

Атака РФ 2 липня

За словами Зеленського, у Києві досі триває ліквідація наслідків російської атаки. Зафіксовано пошкодження на понад 20 локаціях. Це житлові будинки, станція швидкої допомоги, науковий інститут, готель, підприємства.

У Києві загинуло щонайменше 13 осіб, а понад 90 людей поранені. Окрім того, п’ятеро постраждалих на Харківщині, серед них дитина. Росіяни атакували вночі також Київську, Дніпропетровську і Сумську області, а також Запоріжжя та Черкаси.

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Нагадаємо, за даними Повітряних сил РФ випустила вночі майже 600 повітряних цілей. Зокрема, 74 ракети, серед яких були «Циркони», «Калібри» і балістика. Також окупанти запустили 496 БпЛА. Сили протиповітряної оборони знищили 524 цілі.

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