Зеленський емоційно відреагував на масований удар РФ

Володимир Зеленський. / © Getty Images

Реклама

Вночі проти 7 березня армія РФ вдарила ракетами і безпілотниками по різних областях України. Сталися влучання та пошкодження звичайних будинків. В Одесі, Києві і Дніпрі загинули люди. Серед жертв — хлопчик, якому було 12 років. Зокрема, 100 осіб отримали поранення.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що напередодні вдень та протягом ночі агресорка РФ застосувала проти України майже 700 дронів, 19 балістичних ракет, а також крилаті ракети. Зі слів президента, більшість балістики РФ застосувала проти Києва.

Реклама

«Ще одна ніч, яка доводить, що Росія не заслуговує на будь-яке пом’якшення глобальної політики та зняття санкцій. Росія робить ставку на війну, і саме такою має бути відповідь — потрібно захищати життя всіма силами й потрібно тиснути заради миру теж усіма силами», — заявив український лідер.

З його слів, «жодної нормалізації такої Росії бути не може». Водночас, зауважує він, на Кремль варто тиснути далі.

Зеленський заявив, що «важливо вчасно виконувати кожну обіцянку допомоги для України».

«Є багато політичних зобов’язань партнерів, які вже були озвучені, але ще не реалізовані. Зокрема, у форматі „Рамштайну“ та на двосторонній основі. Доручив командувачу Повітряних сил зв’язатися з тими партнерами, які раніше давали обіцянки щодо ракет для Patriot та інших систем», — наголосив президент.

Реклама

Масована атака 16 квітня

Вночі та зранку армія РФ вдарила по житлових районах Києва. Значні руйнування фіксують у Подільському, Оболонському, Шевченківському та Деснянському районах. У столиці загинуло четверо осіб, зокрема 12-річний хлопчик. Близько пів сотні травмованих.

Всю ніч РФ била по Одесі, застосовуючи ракети і дрони. Зокрема, під час атаки сильно пошкоджено житловий будинок у Хаджибейському районі. За даними влади, щонайменше дев’ять осіб загинуло. Втім, у місті тривають рятувальні роботи.

Знову Росія потужно атакувала Дніпро. Двоє людей загинули, а майже 30 дістали поранення. Крім того, п’ятеро травмованих перебувають у важкому стані.