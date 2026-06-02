Укрaїнa
423
1 хв

Зеленський емоційно відреагував на масований удар Росії і звернувся до США

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
© Associated Press

Вночі проти 2 червня армія РФ атакувала ракетами і безпілотниками різні області України. Основний удар був по Києву. Під прицілом опинилися житлові будинки і цивільні об’єкти. Багато загиблих.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

«Масштабна атака і абсолютно прозора заява від Росії: якщо Україна не буде захищена від ударів балістики та інших ракет, ці удари будуть продовжуватися. Європі потрібна власна антибалістика, щоб ця війна нарешті могла закінчитись», — висловився глава держави.

Президент наголосив, що «обовʼязково» потрібна допомога Сполучених Штатів у постачанні ракет до Patriot. Також, з його слів, Київ розраховує «на дієві відповіді» від парнерів на сьогоднішній удар Росії.

Атака РФ - які наслідки

Зеленський повідомив, що у різних регіонах України понад 500 працівників ДСНС залучено до ліквідації наслідків. Основний удар цієї ночі та зранку був по стилиці - Києву, де загинули люди. У місті пошкоджено десятки житлових будинків та цивільну інфраструктуру.

У Дніпрі триває пошуково-рятувальна операція. Частину чотириповерхового багатоквартирного будинку фактично знесено. В обласному центрі відомо про щонайменше девʼятьох загиблих, серед них – дитина. Окрім того, шість людей зникли безвісти, пошукові роботи тривають.

Крім того, росіяни вдарили по енергетиці у Харківській області та критичній інфраструктурі у Харкові. РФ також атакувала Київську, Миколаївську, Запорізьку, Полтавську, Сумську, Чернігівську і Хмельницьку області.

