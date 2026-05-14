Зеленський емоційно відреагував на масований удар РФ по Києву

У четвер, 14 травня, армія РФ вдарила безпілотниками та різними типами ракет, зокрема балістикою, по України. Втім, головною ціллю атаки став Київ, де дрон вдарив по житловій багатоповерхівці.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Зараз у Києві триває рятувальна операція на місці російського дронового удару по житловій дев’ятиповерхівці — у будинку повністю зруйновано під’їзд. Врятовано десятки людей. На жаль, одна людина загинула. Під завалами ще можуть бути люди», — наголосив глава держави.

З його слів, у столиці через російську атаку сталися пошкодження на 20 локаціях. Під прицілом російських ракет і БпЛА опинилися цивільна інфраструктура. Зокрема, це житлові будинки, школа, ветеринарна клініка.

Окрім того, росіяни атакували Київську область, вдарили по енергетиці в Кременчуці Полтавської області, а також по портовій і житловій забудові в Чорноморську на Одещині.



«Загалом від початку вчорашньої доби росіяни застосували понад 1560 дронів проти наших міст і громад. Це точно не дії тих, хто вважає, що війна йде до завершення. Важливо, щоб партнери не мовчали про цей удар. І так само важливо продовжувати підтримку захисту нашого неба», — заявив Зеленський і наголосив, що програма PURL потрібна, аби Україна могла захиститися від таких ударів балістики.

Атака на Київ 14 травня

Вночі та зранку РФ здійснила масовану атаку дронами і ракетами на Київ. У столиці пошкоджені житлові забудови та цивільна інфраструктура у кількох районах. Одна людина загинула, а понад 30 — отримали травми. Серед потерпілих — одномісячне немовля.

У Києві РФ вдарила по житлових будинках. Зокрема, в Дарницькому районі «приліт» стався в багатоповерхівку, де обвалилися конструкції. Під завалами опинилися люди. Тривають аварійно-рятувальні роботи.

За даними мерії, на Лівому березі столиці внаслідок атаки виникли перебої з водопостачанням. Крім того, обмежили рух на кількох вулицях.

