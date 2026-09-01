Зеленський емоційно відреагував на смертельні удари по депо в Києві та будинку в Борисполі: заява

Володимир Зеленський. / © ТСН

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Армія РФ вночі 1 вересня атакувала Україну балістичними ракетами і реактивними безпілотниками. Під прицілом знову опинилися Київ і область, зокрема місто Бориспіль. Понад десять людей загинули.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

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«У багатьох містах і громадах від ночі триває ліквідація наслідків російської атаки. Є руйнування житлової та цивільної інфраструктури. Загалом 12 людей загинули, серед них громадянин Індії, ще десятки поранених унаслідок атаки», — йдеться у повідомленні глави держави.

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Він наголосив, що Москва навмисно планує свої удари так, щоб «максимально руйнувати життя» і завдати якомога більшої шкоди. За словами Зеленського, РФ вдається реалізовувати свої плани, адже наразі засобів ППО недостатньо. Саме тому президент закликав партнерів збільшити обсяги антибалістики у межах PURL і двосторонніх постачань уже восени.

«Кількість жертв російського терору напряму залежить від кожного нового пакета допомоги», — додав Зеленський.

Атака на Україну

У Києві ударом по залізничному депо вбили сімох людей. У Борисполі внаслідок російських ударів пошкоджено звичайну п’ятиповерхівку. З будівлі було евакуйовано 50 мешканців. Окрім того, у місті сталися «прильоти» по підприємствах. Загинуло четверо осіб та 13 постраждалих.

Росіяни атакували КАБами і безпілотниками Одесу та регіон. Через обстолі на Одещині тисячі родин лишились без електропостачання. Наразі тривають відновлювальні роботи. Окупанти пошкодили пункт пропуску на кордоні з Румунією, також експортну інфраструктуру.

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Окрім того, наголосив Зеленський, під обстрілами цієї ночі були Херсонська, Донецька, Запорізька, Харківська, Чернігівська, Житомирська, Сумська та Дніпровська області.

Нагадаємо, за даними ПС ЗСУ, вночі 1 вересня Росія запустила по Україні балістичні, крилаті та протирадіолокаційні ракети, а також понад 200 безпілотників. Основними напрямками удару стали Одещина та Київщина.

Сили ППО знищили 199 ворожих цілей. Зокрема, п’ять балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23/С-400, а також п’ять «Калібрів». Зафіксовано влучання ракет і БпЛА на 28 локаціях.

Дата публікації 21:57, 31.08.26 Кількість переглядів 24 "Снаряд двічі в одну воронку влучає": історії людей, які вдруге втратили житло під Києвом

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