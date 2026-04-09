Зеленський готовий зустрітися з Путіним і назвав головну умову

Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Але є умова щодо місця зустрічі.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю телеканалу RAI.

«Я готовий зустрітися з Путіним. Звісно, не в Москві й не в Києві. Але, якщо він готовий зустрітися зі мною, є багато місць, де це можна зробити. Ми можемо знайти таке місце на Близькому Сході, в Європі, Сполучених Штатах, будь-де», — висловився Зеленський.

Також глава держави додав, що не може обговорювати передачу Донбасу. Ключовий ризик — розкол суспільства, що є вигідним сценарієм для РФ.

«Якщо ми залишимо Донбас росіянам, вони окупують наші найкраще захищені місця без жодних втрат. Будівництво нових ліній укріплень може тривати рік, півтора. Вони можуть атакувати Харків та інші міста, які роблять великий внесок у наш ВВП. І в суспільстві буде розкол. А будь-який розкол — це ключова мета Путіна та руйнування нашої незалежності», — наголосив Зеленський.

Раніше Україна запропонувала Росії нове енергетичне перемир’я, яке передали через посередників для зупинки ударів по енергетичній інфраструктурі обох країн. Зеленський озвучив деталі ініціативи, підкресливши намір призупинити удари по енергетиці на певних умовах. Українська пропозиція передбачає взаємне припинення атак на енергетичні об’єкти, якщо Росія погодиться на ці умови. Кремль поки не відреагував на цю ініціативу офіційно.

Раніше президент України заявляв про свою готовність до зустрічі з господарем Кремля для переговорів про закінчення війни. За його словами, він не «грається в переговори» з президентом держави-агресорки Володимиром Путіним, а прагне реального закінчення війни.

