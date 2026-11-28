Володимир Зеленський і Павло Паліса / © Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський обговорив із заступником керівника Офісу президента, бригадним генералом Павлом Палісою кадрові питання у військовій сфері. Відповідні призначення планують провести спільно з міністром оборони та Головнокомандувачем ЗСУ.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

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За словами Зеленського, під час доповіді Паліси також обговорили ситуацію на фронті, потреби українських військ та підготовку програми закупівлі пікапів на 2027 рік. Зокрема, йшлося про визначення необхідних обсягів постачання та фінансування, щоб продовжити забезпечувати військових цими автомобілями.

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Крім того, заступник керівника ОП доповів про комунікацію з партнерами щодо постачання Україні засобів протиповітряної оборони, турелей та іншого військового обладнання.

Окрему увагу приділили реалізації антибалістичної програми FREYJA та домовленостям із європейськими виробниками. Зеленський зазначив, що робота над створенням ефективної антибалістичної системи триває.

«Обговорили з Павлом також і окремі кадрові питання у військовій сфері. Проведемо призначення разом з міністром оборони України та Головнокомандувачем ЗСУ», — повідомив президент.

Конкретних прізвищ кандидатів на військові посади та деталей майбутніх кадрових змін глава держави наразі не оприлюднив.

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Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що колишній начальник штабу 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Богдан Кротевич із позивним «Тавр» очолить 42-гу окрему бригаду морської піхоти. Військовий відомий гучною критикою рішень колишнього головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, якого свого часу публічно закликав піти у відставку.

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