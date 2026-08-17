Зеленський готує кадрові зміни в ЗСУ: Драпатому доручили підготувати рішення

Драпатий ухвалить нові кадрові рішення на фронті

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Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати чергової наради, присвяченої обстановці на передовій, посиленню ППО, далекобійним ударам та кадровим рішенням.

Про це він написав у Telegram-каналі.

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Зеленський анонсував кадрові зміни: кого має звільнити Драпатий

Під час засідання детально розібрали ситуацію на ключових ділянках передової у Донецькій області — зокрема, на Покровському та Слов’янському напрямках, а також у районі Костянтинівки. Українські військові отримали свіжі розвіддані про плани окупаційних військ у цих зонах та вже готують відповідні заходи.

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Також президент повідомив про зміни у протидії російським дронам. Виконувач обов’язків міністра оборони Євгеній Хмара доповів про стан захисту цивільної інфраструктури, населених пунктів та логістичних шляхів у прифронтовій смузі. Для цього залучать додаткові ресурси.

За підсумками розмови з Михайлом Драпатим узгодили організаційні кроки для зміцнення оборони на найгарячіших ділянках фронту.

Крім цього, Зеленський доручив Драпатому підготувати кадрові зміни, відповідно до пропозицій головкома.

«Разом із головнокомандувачем ЗСУ визначили, які додаткові організаційні кроки можуть посилити наш захист саме на цих найбільш інтенсивних напрямках. Визначив готувати кадрові рішення, які запропонував головнокомандувач», — зазначив Зеленський.

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Учасники наради підбили підсумки далекобійних операцій Сил оборони за першу половину серпня та визначили пріоритети для майбутніх атак на найближчі тижні та вересень.

Рекордні втрати Кремля за липень

Нагадаємо, за даними Міноборони України, липень став одним із найкривавіших місяців для сил РФ від початку повномасштабної війни: окупанти втратили 42 860 військових вбитими та пораненими, а їхні загальні втрати наближаються до 1,5 мільйона осіб.

Через дефіцит рекрутів Кремль намагається залучати росіян обіцянками «тихої служби», вербує іноземців, зокрема з країн Африки, а Пхеньян готує додатково від 30 до 50 тисяч північнокорейських військових.

Водночас ЗСУ перехоплюють ініціативу на фронті. На південному напрямку українські підрозділи звільнили майже 775 кв. км та відновили контроль над 26 населеними пунктами, а на стику Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей точковими атаками відтіснили росіян і руйнують їхню оборону.

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