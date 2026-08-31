Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Про це Зеленський повідомив у понеділок, 31 серпня, у зверненні.

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«Хороша телефонна розмова з представниками Президента Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Було детально і конструктивно», — написав український президент.

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За словами Зеленського, переговорні команди України та США продовжують постійний діалог.

Візит Віткоффа та Кушнера до України — що відомо

Наразі сторони працюють над визначенням дати візиту Віткоффа та Кушнера до України.

«Ця поїздка була би дуже корисною для напрацювання рішень до миру», — зазначив президент.

Під час розмови Зеленський також поінформував американських представників про ситуацію на фронті та російські повітряні атаки.

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Він заявив, що територіальні здобутки Росії залишаються незначними та досягаються ціною великих втрат.

«Поінформував і про ситуацію на полі бою, де здобутки Росії незначні й досягаються ціною величезних втрат, а також про повітряні удари. Стів і Джаред знають багато деталей», — повідомив Зеленський.

Президент зазначив, що українська та американська команди залишатимуться на зв’язку, щоб узгодити порядок денний майбутніх переговорів і графік подальшої комунікації.

Зеленський також подякував президенту США Дональду Трампу, Віткоффу, Кушнеру та іншим американцям, які працюють над досягненням миру.

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Наразі дата можливого візиту американських представників до України не визначена.

Тим часом США і Росія обговорюють на G20 мирний план Трампа щодо України. Міністр фінансів США Скотт Бессент має зустріч із представником РФ, де презентує мирний план Дональда Трампа.

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