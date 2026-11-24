Володимир Зеленський і прем’єр Угорщини Петер Мадяр відвідали ліцей у Береговому Фото Péter Magyar

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Президент України Володимир Зеленський разом із прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром відвідали ліцей імені Лайоша Кошута в Береговому на Закарпатті. Лідери поспілкувалися з учнями та вчителями, ознайомилися з роботою навчального закладу, а також зіграли з дітьми у волейбол.

Про зустріч 24 листопада повідомив Володимир Зеленський у своєму дописі.

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За словами президента, ліцей є сучасним навчальним закладом із понад столітньою історією. Наступного року він відзначатиме 125-річчя.

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Також Зеленський показав відео гри у волейбол із Петером Мадяром там.

Нині у ліцеї навчаються понад 500 дітей, зокрема й в інклюзивних класах.

Зеленський і Мадяр завітали до ліцею з 125-річною історією Фото Péter Magyar

«Невелика гра у волейбол з президентом України та учнями в Берегівському ліцеї імені Лайоша Кошута, якому наступного року виповниться 125 років», — написав також прем’єр-міністр Угорщини і оприлюднив фото.

На Закарпатті Зеленський і Петер Мадяр побували в ліцеї імені Лайоша Кошута Фото Péter Magyar

Навчають у закладі угорською мовою. Водночас школярі вивчають українську та англійську. Зеленський наголосив, що важливим елементом українсько-угорських відносин має бути взаємна повага до мовних та освітніх потреб дітей.

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Мадяр і Зеленський зіграли у волейбол із дітьми на Закарпатті Фото Péter Magyar

«Так само в Будапешті є школа, де українські дітки навчаються рідною мовою. Така взаємна повага важлива для наших відносин, і вона має бути в основі всієї нашої співпраці», — зазначив президент.

Окремо глава держави звернув увагу на те, що попри повномасштабну війну навчальний заклад продовжує розвиватися. У ліцеї оновлюють класи, а діти мають можливість не лише повноцінно навчатися, а й займатися спортом та розвивати свої здібності.

Зеленський подякував педагогам, які забезпечують роботу школи та створюють умови для навчання дітей. Також президент поділився враженнями від волейбольного матчу з учнями.

«І звичайно, дякую командам за хорошу партію!» — написав він.

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Нагадаємо, сьогодні, 24 листопада, відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського і прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра. Угорський лідер вже назвав її «відкриттям нового розділу» у двосторонніх відносинах.

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