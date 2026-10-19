Зеленський і Папа Римський обговорили катастрофу в Олешках: які рішення готують

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Папа Римський Лев XIV контактує з Росією через гуманітарну катастрофу в окупованих Олешках. Про це понтифік розповів Володимиру Зеленському під час телефонної розмови.

Про це повідомили Володимир Зеленський та пресслужба Ватикану.

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Зеленський поговорив із Папою Римським про окуповані Олешки

За словами українського президента, зараз готуються рішення для допомоги українцям, які опинилися в окупації.

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«Говорили й про гуманітарну катастрофу в тимчасово окупованих Олешках. Працюємо над тим, щоб допомогти нашим людям там. Готуємо рішення. Його Святість поінформував про контакти з російською стороною з цього приводу», — зазначив він.

Також Зеленський розповів понтифікові про постійні обстріли українських міст і безпекові виклики. Зокрема, він згадав, що за останній час партнери вже тричі не попередили Україну про балістичні атаки РФ.

Яка позиція Ватикану щодо ситуації в Олешках

У Ватикані підтвердили розмову про складну ситуацію в Олешках. Там нагадали, що раніше передали президентові РФ прохання про гуманітарне перемир’я.

Понтифік висловив сподівання, що співпраця обох сторін допоможе доставити цивільним їжу та ліки, а також провести їхню безпечну й добровільну евакуацію. У Ватикані наголосили на своїй відданості діалогу та миру.

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Голод в Олешках — останні новини

Нагадаємо, раніше Папа Римський Лев XIV провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним і закликав припинити вогонь для надання допомоги цивільним в Олешках.

Раніше ми неодноразово писали, що в тимчасово окупованих Олешках росіяни та їхні поплічники штучно створюють дефіцит їжі, перепродаючи звичайний пакунок харчів за еквівалент 50 тисяч гривень або відбираючи у людей останні коштовності та золото.

Президент України Володимир Зеленський звинуватив Росію в цілеспрямованому створенні умов для знищення людей.

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