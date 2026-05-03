Зеленський і Туск проведуть переговори в Єревані: що відомо про саміт

Зеленський і Туск проведуть переговори в Єревані / © Associated Press

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським під час саміту Європейської політичної спільноти в Єревані. Про це заявив Туск на брифінгу для ЗМІ у Варшаві перед вильотом до Єревана.

У Єревані зустрінуться лідери близько 50 країн. Також там відбудуться двосторонні зустрічі політиків. Про це пише Укрінформ.

За словами Дональда Туска, наразі ситуація є особливою, тому «важливо підтримувати контакти й елементарну єдність європейської політичної спільноти». Він додав, що до такої спільноти належать не лише країни ЄС, а й Вірменія, яка організовує зустріч.

«Я також матиму двосторонні зустрічі з іншими учасниками цього саміту — прем’єр-міністрами та президентами Канади, Туреччини, Великої Британії, а також із президентом Зеленським», — заявив Туск.

Він назвав нинішній час періодом стратегічного хаосу та геополітичної невизначеності. Також додав, що хаос інколи набуває форми справжньої війни, як в Україні чи на Близькому Сході.

Туск разом з іншими лідерами намагатиметься надати міжнародній політиці ознак відповідальності, аби «ситуація не вийшла з-під контролю».

Володимир Зеленський прибув до Вірменії 3 травня. Саміт організовують для дипломатичної взаємодії між країнами. Подія відбудеться під гаслом «Будуємо майбутнє: єдність і стабільність у Європі».

На саміт запросили 48 лідерів держав та урядів. Уперше в ньому візьме участь країна з-поза меж Європи — Канада.

