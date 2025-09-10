- Дата публікації
Зеленський хоче допомагати Польщі у збитті "Шахедів": що пропонує
Зеленський запропонував Польщі допомогу, навчання та досвід у збитті російських дронів.
Президент Володимир Зеленський запропонував Польщі допомогу у збитті російських дронів.
Про це глава держави повідомив у соцмережах.
Зеленський розповів, що провів переговори з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, прем’єркою Італії Джорджею Мелоні й генсеком НАТО Марком Рютте.
Передусім, у розмові йшлося про російські дрони, які цієї ночі знову були випущені по Україні та залетіли в повітряний простір Польщі.
«Інциденти з одним-двома російськими дронами були й раніше в країнах східного флангу НАТО, зокрема кілька тижнів тому в Румунії. Але цього разу значно більша кількість російських дронів, значно більша наглість — дрони залітали з території не лише України, а й Білорусі. І ми всі однаково розуміємо, що це абсолютно інший рівень ескалації з боку Росії. Має бути відповідна реакція», — сказав Зеленський.
Дональд Туск зі свого поінформував про наслідки та обставини, які вже вдалося встановити. Уламки російських дронів, серед яких були також іранські «шахеди», знайдені в багатьох містечках і селах, переповів слова Туска Зеленський.
Він закликав співрозмовників працювати над спільною системою протиповітряного захисту та створити дієвий повітряний щит над Європою. Також президент закликав Європу значно збільшити фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів.
Крім того, Зеленський запропонував Польщі допомогу, навчання та досвід у збитті російських дронів, зокрема «шахедів».
«Домовилися з Дональдом (Туском — Ред.) про відповідну співпрацю на рівні військових. Також будемо координуватися з усіма країнами — членами НАТО», — підсумував він.
Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні в ніч проти 10 вересня російські дрони вперше цілеспрямовано залетіли до Польщі.
Згодом стало відомо, що в Польщі знайшли ще й частини ракети. Союзники Варшави по НАТО називають інцидент серйозною провокацією для Європи та Альянсу.
ТСН зібрав усе, що відомо про безпрецедентну атаку Росії на Польщу.