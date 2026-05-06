Зеленський хоче легалізувати ПВК: для чого йому приватні військові компанії
Зеленський доручив розробити закон для українських «військових компаній».
Україна готує законодавчу базу для створення приватних військових компаній (ПВК) та аналогічних структур.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні за 6 травня за підсумками наради, присвяченої післявоєнним можливостям для українських військовослужбовців.
За його словами, увесь світ побачив, що українські воїни справді сильні і досвідчені. Тому «експорт безпеки» має стати основою для нового сектору економіки, де ветерани зможуть реалізувати свій професіоналізм.
«Наш експорт безпеки — після цієї війни й для ветеранів — має бути реальною бізнес-можливістю. Це правильно, це справедливо, щоб наша держава могла й надалі бути глобальним суб’єктом, щоб українські воїни могли заробляти на тому безпрецедентному досвіді, який дала наша оборона», — сказав глава держави.
Зеленський повідомив, що МВС, розвідка, необхідні урядовці, Офіс президента готують законодавчу основу «для того, що називається у світі „військовими компаніями“.
Він доручив розробити для України найбільш оптимальний формат і цього року забезпечити ухвалення відповідного закону.
«Провідні світові держави залучають своїх громадян для роботи в так званих приватних військових компаніях і в деяких інших організаційних формах. Важливо дати нашу державну відповідь на цю нішу, на цю можливість, на цей попит у сфері експорту безпеки», — підсумував президент.
Раніше повідомлялося, що в Африці збито гелікоптер з російськими найманцями. Внаслілок атаки з росіян не вижив ніхто. Згодом стало відомо, що російські найманці із втратами покинули базу в Малі.