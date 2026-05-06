Зеленський хоче легалізувати ПВК: для чого йому приватні військові компанії

Україна готує законодавчу базу для створення приватних військових компаній (ПВК) та аналогічних структур.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні за 6 травня за підсумками наради, присвяченої післявоєнним можливостям для українських військовослужбовців.

За його словами, увесь світ побачив, що українські воїни справді сильні і досвідчені. Тому «експорт безпеки» має стати основою для нового сектору економіки, де ветерани зможуть реалізувати свій професіоналізм.

«Наш експорт безпеки — після цієї війни й для ветеранів — має бути реальною бізнес-можливістю. Це правильно, це справедливо, щоб наша держава могла й надалі бути глобальним суб’єктом, щоб українські воїни могли заробляти на тому безпрецедентному досвіді, який дала наша оборона», — сказав глава держави.

Зеленський повідомив, що МВС, розвідка, необхідні урядовці, Офіс президента готують законодавчу основу «для того, що називається у світі „військовими компаніями“.

Він доручив розробити для України найбільш оптимальний формат і цього року забезпечити ухвалення відповідного закону.

«Провідні світові держави залучають своїх громадян для роботи в так званих приватних військових компаніях і в деяких інших організаційних формах. Важливо дати нашу державну відповідь на цю нішу, на цю можливість, на цей попит у сфері експорту безпеки», — підсумував президент.

Раніше повідомлялося, що в Африці збито гелікоптер з російськими найманцями. Внаслілок атаки з росіян не вижив ніхто. Згодом стало відомо, що російські найманці із втратами покинули базу в Малі.

