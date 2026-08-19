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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Зеленський хоче ще одне окреме командування в армії, але не має підтримки генералів — нардеп

Роман Костенко заявив, що частина генералітету обережно ставиться до плану створити окрему структуру для штурмових підрозділів.

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Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Роман Костенко, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, заявив, що планується створення окремого об’єднаного командування штурмових військ. За його словами, до нього можуть увійти всі штурмові полки, бригади й окремі батальйони, однак остаточну модель ще обговорюють.

Про це Костенко розповів в ефірі Radio NV.

Нардеп також згадав попередньо оголошений план призначити командувачем генерала Дмитра Волошина.

«Те, що я знаю станом на зараз, планується окреме об’єднане командування штурмових військ. Туди об’єднають усі штурмові полки, бригади, окремі батальйони. Командиром, попередньо, буде генерал Дмитро Волошин — це те, що було анонсовано до цього. Можливо, будуть якісь зміни, я не виключаю, бо зараз тільки йдуть дискусії щодо цього об’єднаного командування. Наскільки я знаю, це було рішення президента і фактично його підтримує тільки президент», — заявив Костенко.

За оцінкою нардепа, багато представників генералітету не підтримують це рішення, бо не бачать у ньому логіки. Натомість вони, за словами Костенка, виступають за те, щоб передати штурмові підрозділи до Десантно-штурмових і Сухопутних військ, придати до корпусів та залучати до виконання завдань у такому форматі.

«Це ті позиції, які ми чули і до цього на комітеті, і в особистих розмовах. Мабуть, далі будуть про це вести дискусії, бо станом на зараз, я так зрозумів, говорячи з багатьма, що залишився тільки президент, який це підтримує. Всі інші ставляться до цього з обережністю і кажуть: навіщо створювати ще одне командування? Будемо дивитися, спостерігати, і вже потім будемо розглядати, аналізувати ті рішення, які будуть прийняті», — підсумував нардеп.

Нагадаємо, 10 липня президент Володимир Зеленський підписав указ про створення Об’єднаних сил швидкого реагування №592/2026. Документ доручає створити Об’єднані сили швидкого реагування у складі Сухопутних військ, а також опрацювати можливість оформлення їх як окремого роду сил ЗСУ.

Указ також передбачає внесення кандидатури командувача Об’єднаних сил швидкого реагування. У липневому зверненні Зеленський повідомляв, що визначив для виконання цього завдання бригадного генерала Дмитра Волошина, командира 8-го корпусу Десантно-штурмових військ. Деталі майбутньої структури та рішення за підсумками дискусії публічно не оголошені.

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