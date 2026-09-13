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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Зеленський має припинити це робити: Трамп висунув ультиматум президенту України

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Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Зеленський має припинити це робити: Трамп висунув ультиматум президенту України

© Getty Images

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп закликав свого українського колегу Володимира Зеленського, щоб Сили оборони припинили удари про російських нафтопереробних заводах.

Про це глава Білого дому сказав під час спілкування з журналістами, передає Clash Report.

«Зеленський має зробити одну річ. Він має припинити виводити з ладу запаси дизельного палива в Росії. Він спричиняє дефіцит дизеля», — заявив Трамп.

Президент США переконаний, що чергове здорожчання пального пов’язане не з кризою на Близькому Схому.

«Це (здорожчання пального — Ред.) робиться через те, що відбувається між Росією та Україною», — вважає Трамп.

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