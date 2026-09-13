Зеленський має припинити це робити: Трамп висунув ультиматум президенту України

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп закликав свого українського колегу Володимира Зеленського, щоб Сили оборони припинили удари про російських нафтопереробних заводах.

Про це глава Білого дому сказав під час спілкування з журналістами, передає Clash Report.

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«Зеленський має зробити одну річ. Він має припинити виводити з ладу запаси дизельного палива в Росії. Він спричиняє дефіцит дизеля», — заявив Трамп.

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Президент США переконаний, що чергове здорожчання пального пов’язане не з кризою на Близькому Схому.

«Це (здорожчання пального — Ред.) робиться через те, що відбувається між Росією та Україною», — вважає Трамп.

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