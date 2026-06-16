Зеленський може провести ще одну зустріч з Трампом: що заявив

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський припустив, що 17 червня відбудеться ще одна зустріч із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом.

Про це президент України повідомив журналістам на полях саміту G7, передає Суспільне.

Зустріч Зеленського з Трампом — що відомо

За словами Володимира Зеленського, наразі триває інтенсивна робота представників обох сторін для опрацювання ключових питань співпраці.

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«Я думаю завтра ще зустрінемося з президентом. Наші команди впродовж доби будуть зустрічатися на різних рівнях. Є багато технічних важливих зустрічей», — сказав Зеленський.

Саміт G7 — останні новини

Нагадаємо, саміт G7 проводиться 15–17 червня у французькому Евіані. Лідери країн обговорять підтримку України, безпеку на Близькому Сході та шляхи покращення світової економіки.

Також ми писали, Україна обговорила з Дональдом Трампом ідею зустрічі з Володимиром Путіним у США. Формат вигадали спеціально так, щоб російському лідерові було дуже важко відмовитися.

Окрім цього, Володимир Зеленський після участі в зустрічі лідерів країн G7 заявив, що Росія повинна усвідомити — «її війна ніколи не стане нормою».

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