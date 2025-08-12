Зеленський анонсував зустріч з Трампом та Путіним: коли відбудеться

Зеленський може зустрітися з Трампом та Путіном: коли відбудеться / © ТСН.ua

Володимир Зеленський заявив, що буде зустріч на рівні лідерів трьох сторін: Росії, України та США. Однак дата цієї зустрічі поки невідома.

Про це він сказав під час форуму «Молодь тут» 12 серпня.

Окрім цього, президент України прокоментував можливу зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна, яка може відбутися 15 серпня. Він назвав її важливою, але головний акцент зробив на тому, що жодні рішення щодо України не можуть бути ухвалені без її участі, і ніхто в країні їх не прийме.

Нагадаємо, Трамп заявив, що його зустріч з Путіним буде «пробною». Президент США та Володимир Путін мають зустрітися на Алясці. Багато з експертів вважають, що цей саміт може стати черговою поступкою Москві.