Зеленський на Ставці звинуватив керівництво Одеси та області: в чому причина

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 13 жовтня, провів Ставку верховного головнокомандувача. Серед головних тем — захист і відновлення енергетики після російських ударів. Також Зеленський розкритикував керівництво Одеси і Одеської області.

Про це він написав у соцмережах.

За словами Зеленського, найбільш складна ситуація з енергетикою 0 в прифронтових громадах і поблизу кордону з Росією. Там у російських ударних дронів і ракет найменший час підльоту й тривоги та обстріли тривають майже постійно.

Крім того, він дорікнув місцевій владі, зокрема на Одещині.

«Окремо пропрацювали питання відновлення в Одесі й області — багато помилок місцевих очільників. Також були доповіді по Києву й області, по Дніпровщині. Незмінна увага — Харкову й області, Запоріжжю, Миколаєву і Херсону, Полтаві й області. По кожному іншому регіону нашої країни маємо чіткі дані — необхідного обладнання, необхідних робіт, необхідного фінансування. По кожному напрямку зроблені відповідні доручення», — запевнив президент.

Крім того, Зеленський пообіцяв, що будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи для захисту від російських дронів.

«Працюємо з партнерами, щоб забезпечити Україні й більше необхідних типів літаків. Були доповіді по співпраці з компаніями — виробниками дронів-перехоплювачів — потрібні максимальні обсяги виробництва», — додав він.

Нагадаємо, міський голова Одеси Геннадій Труханов заявив, що його хочуть позбавити українського громадянства. За інформацією видання «Думська», комісія при президентові нібито вже ухвалила рішення про позбавлення Труханова українського громадянства, але це рішення має підписати ще сам Зеленський.

В Одеській міськраді розповіли “Суспільному», що документів про можливе позбавлення його громадянства у мерії не отримували.

Нагадаємо, 30 вересня інтенсивні зливи в Одесі спричинили масштабні підтоплення — сотні машин опинилися просто у воді, рух транспорту довелося перекривати. Кількість загиблих внаслідок негоди сягнула десяти людей.