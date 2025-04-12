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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Зеленський надав звання Героя України загиблому льотчику Павлу Іванову

Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» пілоту Павлу Іванову.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Павло Іванов

Павло Іванов / Фото: подружжя Ліберових

Молодого льотчика посмертно нагородили за особисту мужність і героїзм виявлені у захисті України.

Відповідний указ №232/2025 опублікували на сайті Офісу президента.

«Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Іванову Павлу Івановичу — майору (посмертно)», — йдеться у документі.

В указі також вказано, що Павло був удостоєний нагороди за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та самовіддане служіння Українському народові.

Нагадаємо, 26-річний льотчик F-16 загинув 12 квітня під час виконання бойового завдання.

Відомі фотографи Влада та Костянтин Ліберові опублікували знімки загиблого пілота.

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