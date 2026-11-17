Президент України Володимир Зеленський та керівником СБУ Олекандр Поклад / © Володимир Зеленський

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У Службі безпеки України можуть відбутися нові зміни. Після зустрічі з керівником СБУ Олександром Покладом президент Володимир Зеленський згадав про важливі кадрові питання, але не став уточнювати, кого саме можуть стосуватися рішення. Водночас розмова не обмежилася кадровими темами: сторони обговорили бойові операції, які готують у спецслужбі, та можливість змінити її внутрішню роботу.

Про це Зеленський написав у своєму Telegram-каналі.

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Які рішення обговорили Зеленський і Поклад

За словами президента, під час доповіді Поклад розповів про операції СБУ, які зараз готуються. Зеленський також визначив ті з них, які вважає пріоритетними.

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Окремо керівник спецслужби запропонував комплекс внутрішніх рішень, покликаних посилити роботу відомства. Президент доручив підготувати системний план таких змін.

Та найбільше запитань поки залишає кадрова частина розмови. Зеленський лише зазначив, що відповіді на важливі кадрові питання вже є, однак не назвав ані посад, ані прізвищ.

«Є відповіді й на вагомі кадрові питання», — написав глава держави.

Він також подякував співробітникам СБУ, які воюють і працюють задля національних інтересів України та безпеки держави.

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Справа «Карфаген» і кадрові зміни в спецслужбі

Кадрові питання в СБУ опинилися в центрі уваги після операції «Карфаген», у межах якої НАБУ і САП викрили ймовірну злочинну організацію. За даними слідства, до її діяльності могли бути залучені посадовці правоохоронних органів, зокрема СБУ. 14 листопада Зеленський заявив, що, за отриманою ним інформацією, Олександр Поклад, Ігор Клименко та Іван Вигівський не причетні до співпраці зі злочинцями, однак анонсував подальші кадрові зміни.

Після оприлюднення матеріалів розслідування СБУ повідомила про внутрішню перевірку. Двоє посадовців, які фігурували у справі, вже звільнені. Водночас у спецслужбі не уточнили, кого саме стосується перевірка та які обставини мають бути встановлені. Окремі запитання стосувалися можливого використання доступу до камер системи «Безпечне місто» в інтересах учасників злочинної групи — цей епізод також фігурує в матеріалах НАБУ і САП.

Саме розслідування може мати продовження: у НАБУ попереджали, що оприлюднені докази — лише частина зібраних матеріалів. Значну частину інформації поки не розголошують, щоб не зашкодити слідству. На другому етапі операції підозри оголосили п’ятьом особам, а за версією слідства, до злочинної організації могли входити щонайменше 12 учасників.

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