Зеленський натякнув на нові обміни полоненими: коли це може статися
Президент висловив вдячність усім, хто працює заради обмінів, наголосивши на ролі українських військових на фронті, які допомагають поповнити обмінний фонд.
Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що обміни полоненими з Російською Федерацією буде продовжено вже найближчим часом.
Про це він сказав у своєму вечірньому зверненні у суботу, 11 квітня, коли додому з російського полону повернулися 175 українських захисників та 7 цивільних.
«Сподіваємось, що обміни продовжимо вже найближчим часом. Принаймні з нашої сторони всю роботу для цього виконуємо», — заявив український президент.
Зеленський зазначив, що сьогоднішній обмін готувався довго, і додав, що «кожне повернення наших людей має значення».
«Ми памʼятаємо про всіх. Шукаємо по кожному прізвищу. Буває, що знаходимо людей через роки, коли нічого не було відомо про людину, а головне — щоб можна було повернути додому, в Україну», — наголосив він.
Президент висловив вдячність усім, хто працює заради обмінів.
«Усій нашій команді Координаційного штабу і розвідкам, Службі безпеки України, МВС, звісно, армії, а найбільше — кожному українському підрозділу, який на фронті забезпечує поповнення обмінного фонду для України. Ваша сміливість, воїни, — це гарантія, що зможемо повертати людей», — підсумував Володимир Зеленський.
Нагадаємо, 11 квітня відбувся новий обмін полоненими між Україною та агресоркою Російською Федерацією. З російського полону повернули 175 українських захисників, які перебували у неволі від 2022-го.
Окрім військових, були звільнені 7 цивільних громадян України, яких росіяни фактично викрали зі своїх домівок.