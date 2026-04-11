Зеленський натякнув на нові обміни полоненими: коли це може статися

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що обміни полоненими з Російською Федерацією буде продовжено вже найближчим часом.

Про це він сказав у своєму вечірньому зверненні у суботу, 11 квітня, коли додому з російського полону повернулися 175 українських захисників та 7 цивільних.

«Сподіваємось, що обміни продовжимо вже найближчим часом. Принаймні з нашої сторони всю роботу для цього виконуємо», — заявив український президент.

Зеленський зазначив, що сьогоднішній обмін готувався довго, і додав, що «кожне повернення наших людей має значення».

«Ми памʼятаємо про всіх. Шукаємо по кожному прізвищу. Буває, що знаходимо людей через роки, коли нічого не було відомо про людину, а головне — щоб можна було повернути додому, в Україну», — наголосив він.

Президент висловив вдячність усім, хто працює заради обмінів.

«Усій нашій команді Координаційного штабу і розвідкам, Службі безпеки України, МВС, звісно, армії, а найбільше — кожному українському підрозділу, який на фронті забезпечує поповнення обмінного фонду для України. Ваша сміливість, воїни, — це гарантія, що зможемо повертати людей», — підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 11 квітня відбувся новий обмін полоненими між Україною та агресоркою Російською Федерацією. З російського полону повернули 175 українських захисників, які перебували у неволі від 2022-го.

Окрім військових, були звільнені 7 цивільних громадян України, яких росіяни фактично викрали зі своїх домівок.