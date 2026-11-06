Зеленський натякнув на нові удари по Росії: якою буде відповідь на атаки по енергетиці

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський заявив про продовження операції проти російської нафтопереробної галузі у відповідь на атаки РФ по українській енергетичній інфраструктурі. За його словами, Україна визначила нові кроки у відповідь на російські удари, а далекобійні санкції та міжнародний тиск мають спонукати Москву до реальних переговорів.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Зеленський анонсував нові удари по Росії у відповідь на атаки по енергетиці

Президент подякував українським підрозділам за точність ударів, а також усім Силам оборони й безпеки України за системну роботу.

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«Операція проти російської нафтопереробної галузі триває — у відповідь на російські удари по українських об’єктах енергетики», — наголосив він.

За словами Зеленського, російські війська продовжують атакувати українську критичну інфраструктуру. Під ударами перебувають електростанції, енергомережі, об’єкти теплопостачання, водопостачання і цивільна логістика.

«Росіяни не змінюють характеру своєї агресивної активності, відмовилися від деескалаційних кроків, про які говорили партнери, та розраховують на подальші удари. Ми визначили наступні наші відповіді», — заявив він.

Зеленський пояснив, що може змусити Росію припинити війну

Глава держави також згадав гуманітарну операцію в Олешках, наголосивши, що рішення про припинення бойових дій залежить від російського керівництва.

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«Як показав досвід гуманітарної операції в Олешках, якщо є рішення Путіна зупинити війну, може настати тиша», — написав він.

Зеленський підкреслив, що Україна прагне якнайшвидшого миру, однак для цього Росія має сама вирішити припинити війну.

«Україну не треба переконувати, що мир потрібен якнайшвидше. Ми цього хочемо. Треба, щоб Росія вирішила, що час війни вичерпано», — зазначив він.

За словами президента, українські далекобійні удари та міжнародний тиск є інструментами, які мають створити для Росії мотивацію до переговорів.

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«Наші далекобійні санкції, наші мідлстрайки, а також увесь тиск від партнерів проти Росії за цю війну — це те, що створює мотивацію до реальних переговорів», — заявив він.

Нагадаємо, 3 листопада Росія завдала одного з наймасштабніших ударів по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок атаки три ТЕС припинили генерацію електроенергії, а в Києві запроваджували екстрені відключення світла. Також російські дрони атакували підстанцію, яка забезпечує роботу Хмельницької АЕС.

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