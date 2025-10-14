Зеленський натякнув на "серйозну новину" наступного тижня: про що йдеться

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готується оголосити про нову важливу оборонну домовленість з одним із європейських партнерів. За його словами, «серйозну новину» планують оприлюднити вже наступного тижня.

Про це він повідомив у своєму відеозверненні.

Цей анонс пролунав після того, як президент заслухав звіти міністра закордонних справ та дипломатів Офісу Президента щодо стану переговорів.

Крім того, Зеленський провів переговори з Президентом Фінляндії Александром Стуббом. Основною темою розмови стало посилення протиповітряної оборони (ППО) України та узгодження спільних позицій для комунікації зі Сполученими Штатами Америки.

Нагадаємо, Стало відомо, що буде головною темою зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Посилаючись на два джерела, знайомі з планами зустрічі, Axios пише, що лідери обговорять, яку зброю слід постачати Україні, зокрема, можливості відправки Україні далекобійних ракет «Томагавк».

Також під час телефонної розмови 11 жовтня Зеленський і Трамп обговорювали постачання Tomahawk в Україну. Однак джерела не повідомили, чи було ухвалено остаточне рішення.