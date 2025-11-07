ТСН у соціальних мережах

Найбільша кількість втрат Росії: Зеленський розповів, скільки ліквідували окупантів у жовтні

Вперше від початку війни Росія зазнала таких втрат за місяць. Президент України оприлюднив цифри.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський повідомив про рекордні втрати російських окупаційних військ, зафіксовані в жовтні. За його словами, лише завдяки використанню безпілотних літальних апаратів (БпЛА) було підтверджено знищення 25 тисяч російських солдатів («двохсотих»).

Про це він повідомив у соцмережах.

Володимир Зеленський наголосив, що ця цифра є чіткою і підтвердженою, оскільки базується винятково на відеопідтвердженнях.

«Маємо 25 тисяч втрат ворога, „двохсотих“ російських окупантів за жовтень лише завдяки БпЛА. Чітка цифра, тому що все це з відеопідтвердженнями», — заявив президент.

За його словами, фактична кількість втрат може бути більшою.

«Без відеопідтвердження — ще 2–3 тисячі. Це найбільша кількість втрат Росії від початку повномасштабної війни за один місяць», — розповів Зеленський.

Президент зазначив, що такі високі показники безпосередньо пов’язані зі збільшенням використання Україною безпілотників на лінії фронту. Він також додав, що підтвердження фіксуються завдяки спеціальній програмі, в рамках якої військовослужбовці отримують додаткові бали за відповідні дії з відеопідтвердженнями.

Нагадаємо, Запорізький напрямок залишається одним із пріоритетних для російських окупантів, які не полишають ідею захопити місто Запоріжжя.

У районі Мирнограда на Донеччині ситуація залишається напруженою. У Покровську російська армія зменшила свою активність та знизила кількість переміщень. Загарбники очікують поповнення основними силами.

