Найбільша кількість втрат Росії: Зеленський розповів, скільки ліквідували окупантів у жовтні
Вперше від початку війни Росія зазнала таких втрат за місяць. Президент України оприлюднив цифри.
Президент України Володимир Зеленський повідомив про рекордні втрати російських окупаційних військ, зафіксовані в жовтні. За його словами, лише завдяки використанню безпілотних літальних апаратів (БпЛА) було підтверджено знищення 25 тисяч російських солдатів («двохсотих»).
Про це він повідомив у соцмережах.
Володимир Зеленський наголосив, що ця цифра є чіткою і підтвердженою, оскільки базується винятково на відеопідтвердженнях.
«Маємо 25 тисяч втрат ворога, „двохсотих“ російських окупантів за жовтень лише завдяки БпЛА. Чітка цифра, тому що все це з відеопідтвердженнями», — заявив президент.
За його словами, фактична кількість втрат може бути більшою.
«Без відеопідтвердження — ще 2–3 тисячі. Це найбільша кількість втрат Росії від початку повномасштабної війни за один місяць», — розповів Зеленський.
Президент зазначив, що такі високі показники безпосередньо пов’язані зі збільшенням використання Україною безпілотників на лінії фронту. Він також додав, що підтвердження фіксуються завдяки спеціальній програмі, в рамках якої військовослужбовці отримують додаткові бали за відповідні дії з відеопідтвердженнями.
Нагадаємо, Запорізький напрямок залишається одним із пріоритетних для російських окупантів, які не полишають ідею захопити місто Запоріжжя.
У районі Мирнограда на Донеччині ситуація залишається напруженою. У Покровську російська армія зменшила свою активність та знизила кількість переміщень. Загарбники очікують поповнення основними силами.