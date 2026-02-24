Зеленський назвав дату нового раунду переговорів України, РФ та США

Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський прокоментував майбутню тристоронню зустріч України, США та РФ. Вона може відбутися протягом тижня або 10 днів.

Про це Зеленський заявив під час засідання Коаліції охочих у Києві.

Український лідер порушив тему перемовин і поділився з журналістами важливими моментами.

Реклама

«Європа нам потрібна в перемовинах. Ми робимо все, що ми можемо, аби тісніше залучити в цей процес. І ми розраховуємо на ваше лідерство», — зазначив Зеленський.

За його словами, вже незабаром може відбутися нова зустріч.

«У нас буде тристоронній формат. Я думаю, протягом цього тижня, може 10 днів», — сказав президент.

Він наголосив: Україні потрібен мир, але нам треба готуватись до будь-яких викликів з боку Росії.

Реклама

Як ми писали, російська сторона не підтвердила терміни проведення переговорів. Мовляв, дата й місце будуть оприлюднені після остаточного узгодження сторонами.

Керівник ГУР МО Кирило Буданов зазначав, що новий раунд зустрічей між Україною та РФ може відбутися вже цього тижня — 26–27 лютого. Цей момент, припускає він, може стати вирішальним: або сторони знайдуть спільну мову для миру, або бойові дії не припиняться.

Переговори України та РФ — останні новини

Після завершення перемовин у Женеві Буданов зазначив, що зустрічі були непростими, але важливими. Наразі команда готується до продовження переговорів вже найближчим часом.

У Bloomberg написали, що мирны переговори зайшли у глухий кут. Відомо, що США окреслили дедлайн щодо завершення війни Росії проти Україні. Так, адміністрація президента Трампа прагне укласти угоду до 4 липня. Це — дата святкування 250-річчя незалежності Сполучених Штатів.