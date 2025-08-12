ТСН у соціальних мережах

"Треба ще трішки часу": Зеленський про те, що не буде "здаватися" у війні

Володимир Зеленський заявив, що Україна вже вистояла у війні за незалежність, потрібно лише час, щоб нас не зламали.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що для завершення війни необхідно стояти на власній правді, не здаючи найголовнішого — свободи та незалежності.

Про це він заявив 12 серпня на форумі «Молодь тут».

«Безумовно, робити все, щоб ця війна закінчилась. І є речі, які є у тебе в серці. Є речі, які є у тебе в Конституції», — зауважив Зеленський.

Також додав, що не можна здаватися у цій війні. Бо як би складно не було, «війна ця — за незалежність України».

«І мало хто усвідомлює, мало хто усвідомлює, цю війну за незалежність Україна вже вистояла. Треба ще трішки пройти час, щоб нас не зламали. Будь-хто». — заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, під час форуму «Молодь тут» Володимир Зеленський анонсував зустріч з Трампом та Путіним.

Також додав, що президент США Дональд Трамп та лідер Росії Володимир Путін під час їхньої зустрічі в Алясці нічого про Україну без її участі ухвалити не можуть.

