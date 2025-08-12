- Дата публікації
"Треба ще трішки часу": Зеленський про те, що не буде "здаватися" у війні
Володимир Зеленський заявив, що Україна вже вистояла у війні за незалежність, потрібно лише час, щоб нас не зламали.
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що для завершення війни необхідно стояти на власній правді, не здаючи найголовнішого — свободи та незалежності.
Про це він заявив 12 серпня на форумі «Молодь тут».
«Безумовно, робити все, щоб ця війна закінчилась. І є речі, які є у тебе в серці. Є речі, які є у тебе в Конституції», — зауважив Зеленський.
Також додав, що не можна здаватися у цій війні. Бо як би складно не було, «війна ця — за незалежність України».
«І мало хто усвідомлює, мало хто усвідомлює, цю війну за незалежність Україна вже вистояла. Треба ще трішки пройти час, щоб нас не зламали. Будь-хто». — заявив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, під час форуму «Молодь тут» Володимир Зеленський анонсував зустріч з Трампом та Путіним.
Також додав, що президент США Дональд Трамп та лідер Росії Володимир Путін під час їхньої зустрічі в Алясці нічого про Україну без її участі ухвалити не можуть.