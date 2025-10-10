ТСН у соціальних мережах

Зеленський назвав "головну мішень" російських ударів протягом цієї ночі

Цієї ночі армія РФ атакувала енергетику України. Станом на ранок на багатьох об’єктах критичної інфраструктури триває ліквідація наслідків атаки. У різних областях постраждало понад 20 людей, у Запоріжжі загинула дитина.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

“Цинічна й прорахована атака: понад 450 дронів і понад три десятки ракет проти всього, що забезпечує нормальність життя і чого росіяни хочуть нас позбавити”, - наголосив президент.

Глава держави уточнив, що черед нічні удари виникли знеструмлення в Київській, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській і Дніпропетровській областях. У Києві працюють над відновленням електропостачання та водопостачання. Крім того, наслідки фіксують у Запоріжжі, на Кіровоградщині та Херсонщині.

