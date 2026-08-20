Зеленський назвав головну проблему після ракетного удару РФ по Київщині

Зеленський заявив про проблему з перехопленням балістики / © Офіс президента України

Реклама

Після чергового масованого удару Росії по Києву та області балістичними й крилатими ракетами, а також дронами президент Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжить відповідати на такі атаки далекобійними засобами. Проте надскладною залишається ситуація з протидією балістичним ракетам.

Про це Зеленський повідомив у своєму зверненні.

Реклама

Президент України Володимир Зеленський прокоментував наслідки російського комбінованого удару по Києву та Київській області 20 серпня. За його словами, значну частину дня після атаки в столиці, Борисполі та Броварах тривали відновлювальні роботи.

Реклама

За словами президента, Росія застосувала під час атаки різні види озброєння.

«Значну частину дня сьогодні у Києві і в області — в Борисполі, в Броварах — тривали роботи після російського удару. Комбінований був удар: багато балістики, крилатих ракет, були дрони», — сказав президент.

Зеленський наголосив, що найбільш складною залишається ситуація з протидією балістичним ракетам. Водночас ефективність збиття крилатих ракет під час цієї атаки була значно вищою.

«На жаль, з балістикою найскладніше зараз. Якщо відсоток збиття крилатих ракет в цьому ударі — близько 90%, то з балістикою ситуація значно гірша», — зазначив він.

Реклама

Зеленський також закликав партнерів дати ракети для Patriot і звернувся до США.

Президент зазначив, що для посилення захисту від балістичних атак Україні необхідні ракети для систем Patriot. Забезпечити їх, за його словами, можуть лише міжнародні партнери.

«Потрібні ракети для „Петріотів“, це те, що можуть забезпечити тільки наші партнери», — сказав він і підкреслив, що Україна готова купувати необхідне озброєння і не просить про безоплатні поставки.

«Ми говоримо не про подарунки. Це про готовність України купувати зброю», — додав він.

Реклама

Президент також заявив, що Київ продовжує доносити до партнерів інформацію про потребу в засобах протиповітряної оборони та можливості її забезпечити. Особливо важливими він назвав політичні рішення Сполучених Штатів.

«Важливо, щоб були рішення — відповідні політичні рішення партнерів, і передусім в Сполучених Штатах», — сказав він.

Зеленський також подякував союзникам, які вже допомагають Україні захищатися від російських атак.

«Я вдячний усім, хто реально допомагає Україні оборонятись та рятувати життя людей», — висловився президент.

Атака на Київ 20 серпня — які наслідки

Нагадаємо, у ніч проти 20 серпня РФ здійснила чергову масовану атаку по столиці та Київському регіону, чим засвідчила, що найближчим часом обстріли, ймовірно, будуть частими і взагалі жодного переговорного процесу поки не буде.

Внаслідок удару по Києву пошкоджень зазнали житлові будинки, медичні та освітні заклади, склади у Дарницькому, Святошинському та Солом’янському районах. Найбільше постраждав Солом’янський район, де у 9-поверхівці зруйновано два верхні поверхи та було заблоковано людей.

За останніми даними, внаслідок атаки на Київ загинуло 16 людей, понад 40 постраждали. Триває ліквідація наслідків і розбирання завалів. У зв’язку з трагедією 21 серпня у столиці оголошено днем жалоби.

Новини партнерів