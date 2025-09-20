Зеленський назвав головну причину, чому чоловікам 18–22 років дозволили виїзд за кордон

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому уряд дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за межі України.

Про це він заявив під час зустрічі з журналістами.

За словами глави держави, рішення ухвалили, щоб зберегти можливість для молоді завершувати навчання в Україні. Президент розповів про падіння кількості школярів і студентів в Україні, адже багато батьків вивозили дітей за кордон ще до їхнього повноліття.

«Наша ж логіка у тому, що інакше хлопчиків в наших школах не буде просто в старших класах. Вони не будуть закінчувати школи в Україні. І не будуть вступати тут в університети. Ми бачимо падіння кількості таких дітей. Батьки вивозили дітей до 18 років», — зазначив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що молодь, яка закінчує школу чи університет в Україні, має набагато більше шансів повернутися після виїзду, ніж ті, хто отримує освіту за кордоном.

«На наш погляд, діти, які закінчують школу в Україні, мають більше шансів, якщо вони поїдуть, повернутися. Діти, які закінчують школу і університет в Україні, мають ще більше шансів. Діти, які закінчують школу за кордоном, мають менше шансів повернутися потім в Україну. Це статистика, яка у нас є», — зазначив президент

Нагадаємо, Кабмін затвердив постанову про перетин кордону 18–22-річними. Так, від 28 серпня виїжджати зможуть чоловіки віком до 22 років включно.

Раніше ми повідомляли, що зняття обмежень на виїзд за кордон для 18–22-річних матиме наслідки і для ринку праці в Україні. Люди вже почали масово звільнятися з роботи.

Експерти зазначають, що дозвіл на виїзд за кордон 18–22-річних чоловіків може мати наслідки, зокрема для демографічної ситуації в Україні. Так, жінкам цього покоління важче буде знайти партнера приблизно однакового віку.