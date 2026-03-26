Зеленський назвав головну причину, чому переговори з РФ "застрягли"

Зеленський / © Getty Images

Реклама

Президент України Володимир Зеленський вважає, що українці готові до серйозного діалогу щодо завершення війни. Втім, Москва все ще наполягає на ультимативних умовах, які суперечать українським національним інтересам.

Про це Зеленський заявив в ексклюзивному інтерв’ю агентству Reuters.

«Українці серйозно ставляться до перемовин. Ми вважаємо, що треба говорити, краще — на рівні лідерів, ми до цього готові», — підкреслив Зеленський.

Реклама

Він додав: Київ готовий до безпосереднього діалогу, але не на умовах Москви.

За словами президента, представники РФ вимагають від України «самостійного виходу Збройних сил України з території, яку ми контролюємо в Донецькій, Луганській областях». А це — неприйнятно для Києва.

Зеленський також прокоментував масштаби російських втрат, які чекають на Москву у разі подальших спроб силовим шляхом захопити українські території.

«Вони розуміють — і ми розуміємо — скільки їм потрібно часу, щоб захопити цю територію з втратами у 28, 30, 35 тисяч солдатів на місяць. І ще не факт, що вони її захоплять. Вони можуть там поховати від 300 тисяч до мільйона своїх військових», — наголосив Зеленський.

Реклама

Загальновідомо, що росіяни не цінують життя людей. Але вони розуміють, продовжує президент, що це — гроші.

«Усе це контракти, і це 300 тисяч або мільйон додаткових гробів у Росію», — зазначив він.

Говорячи про позицію Росії у переговорному процесі, Зеленський навів аргументи щодо прагнення Москви змусити Захід тиснути на Київ.

«Тому вони шукають ось такий діалог з американцями. "Скажіть українцям — нема за що боротись"», — сказав він.

Реклама

Зеленський наголошує: ми знаємо чітко цю російську риторику: «Нема за що боротися. Шість тисяч квадратних кілометрів».

«Ми пояснюємо партнерам, і, на мій погляд, абсолютно аргументовано, чому це не так», — завершив український лідер.

