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Зеленський назвав головну загрозу для України: чого очікувати далі від Росії
Найнебезпечнішою загрозою для України стали російські ракети.
Росія має промислову спроможність регулярно здійснювати масштабні ракетні удари по території України.
На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський під час засідання Ради Україна — НАТО в Києві.
За його словами, лише під час однієї нещодавньої атаки РФ застосувала понад 650 дронів уночі та ще близько 100 — вдень, внаслідок чого загинули 23 людини, серед них діти.
«Росія має спроможність виробляти близько 120 балістичних ракет щомісяця… Це означає, що кожного місяця вони можуть здійснювати кілька масштабних масованих атак», — зазначив президент.
Він наголосив, що балістичні ракети є лише частиною арсеналу РФ, яка також виробляє інші типи озброєння, що дозволяє їй продовжувати системний ракетний терор проти України.
Зеленський підкреслив, що така здатність Росії становить одну з ключових і найсерйозніших загроз для України на сьогодні.
Нагадаємо, внаслідок масованого обстрілу столиці 2 червня зафіксовано влучання у восьми районах, пошкоджено житлові будинки, приватну клініку, частково було перекрито рух транспорту.
Президент РФ Володимир Путін напередодні масованого удару по Україні кілька днів публічно погрожував атакою. Основний удар 2 червня припав на Київ, де ворог застосував ракети різних типів.