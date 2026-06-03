Зеленський назвав головну загрозу для України: чого очікувати далі від Росії

Російський ракетний удар / © ТСН.ua

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Росія має промислову спроможність регулярно здійснювати масштабні ракетні удари по території України.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський під час засідання Ради Україна — НАТО в Києві.

За його словами, лише під час однієї нещодавньої атаки РФ застосувала понад 650 дронів уночі та ще близько 100 — вдень, внаслідок чого загинули 23 людини, серед них діти.

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«Росія має спроможність виробляти близько 120 балістичних ракет щомісяця… Це означає, що кожного місяця вони можуть здійснювати кілька масштабних масованих атак», — зазначив президент.

Він наголосив, що балістичні ракети є лише частиною арсеналу РФ, яка також виробляє інші типи озброєння, що дозволяє їй продовжувати системний ракетний терор проти України.

Зеленський підкреслив, що така здатність Росії становить одну з ключових і найсерйозніших загроз для України на сьогодні.

Нагадаємо, внаслідок масованого обстрілу столиці 2 червня зафіксовано влучання у восьми районах, пошкоджено житлові будинки, приватну клініку, частково було перекрито рух транспорту.

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Президент РФ Володимир Путін напередодні масованого удару по Україні кілька днів публічно погрожував атакою. Основний удар 2 червня припав на Київ, де ворог застосував ракети різних типів.

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