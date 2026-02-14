Зеленський назвав кількість українських військових у полоні РФ

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Приблизно 7 тисяч українських військовополонених нараз утримують в Росії, тоді як в Україні є понад 4 тисяч російських полонених.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Мюхнені під час спілкування з журналістами.

За словами Зеленського, в Росії утримують приблизно 7 тисяч українських військовополонених. Водночас, скільки незаконно ув’язнених цивільних українців перебувають на окупованих територіях і в РФ, він не уточнив.

«У нас на даний момент понад 4 тисячі. Добрі новини, тому що в нас були півтори тисячі (російських полонених — Ред.», — сказав глава держави.

Він додав, що це дозволяє проводити обміни з Росією будь-яким форматом — «всіх на всіх» або меншими партіями.

«Тобто ми можемо провести обмін, якщо вони будуть готові всіх на всіх. Якщо вони кажуть тисячу на тисячу, не чудово, але добре. Але якщо вони будуть готові поміяти навіть 100 на 100 — звичайно, будь-який крок для нас — позитивне рішення», — зазначив Зеленський.

Президент додав, що питання обміну полоненими знову буде обговорюватися на тритсторонніх переговорах України, США та РФ 17-18 лютого в Женеві. Українська переговорна група має на це мандат.

Нагадаємо, що 5 лютого Україна провела перший обмін полоненими 2026 року. Тоді вдалося звільнити 157 українців — військових і цивільних.

Раніше ми писали, що Росія вкрай рідко погоджується на обмін військовополонених з підрозділу «Азов» і відпускає дуже невелику кількість — один, два, три бійці. Проте в межах останнього обміну 5 лютого із полону повернули чотирьох «азовців».