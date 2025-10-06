Зеленський назвав умову, за якої Росія залишиться без ракет і дронів

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський наголосив, що для суттєвого зменшення російської загрози необхідне блокування схем постачання критичних компонентів, які використовуються для виробництва російських ракет і дронів.

Про це він розповів у своїх соцмережах.

За словами Зеленського, російська загроза стане значно меншою, якщо «відповідні країни перекриють ганебні схеми постачання.

«Путін не вміє воювати без терору… Не було б у Росії жодної ракети й більшості дронів, а відповідно — і суттєвої шкоди нашій енергетиці, якби Росія не могла купувати або будь-яким іншим чином завозити компоненти західного виробництва саме для ракет і „шахедів“», — заявив президент.

Він підкреслив, що проблема стосується не лише західних країн, а й інших світових гравців: Росія отримує компоненти та станки з Південної Кореї, Японії, Китаю і Тайваню. Зеленський наголосив, що обсяги постачання колосальні:

«Це не той чи інший десяток компонентів, це сотні, сотні тисяч компонентів, суто комерційне постачання».

Президент підсумував, що саме це комерційне постачання дозволяє росіянам тероризувати Україну та поводитися підло. Він закликав до дій, наголосивши, що світ має силу, щоб зупинити терор — будь-який терор. І Росія не виняток.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що через шатдаун у США (призупинення робити уряду) є певні виклики, але постачання зброї Україні не заблоковано.

Також Володимир Зеленський сьогодні, 6 жовтня, провів «енергетичну» Ставку, на якій обговорили захист енергооб’єктів і посилення ППО.