Зеленський назвав межу втрат РФ, після якої Україна матиме шанси на перемогу

Зеленський назвав 50 тисяч втрат РФ на місяць оптимальним показником для перемоги.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Головним завданням Сил оборони України є досягнення рівня втрат російських окупантів, який перевищуватиме можливості РФ щодо поповнення військ. Оптимальним показником для цього є 50 тисяч ліквідованих загарбників на місяць.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на заході «Армія дронів 2025», що відбувся у Києві в понеділок, 26 січня.

За словами глави держави, такий обсяг втрат змусить керівництво Росії переглянути доцільність продовження агресії. Основними чинниками досягнення цієї мети є масоване застосування дронів усіх типів. Також високий рівень навчання та злагодженості підрозділів та глибокий аналіз результатів проведених бойових операцій.

«Це реалістичне завдання. Коли йдеться про 50 тисяч російських втрат на місяць — це оптимальний рівень, щоб у Росії почали зважувати, що вони роблять і заради чого йдуть», — наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що відповідальність за реалізацію цієї стратегії лежить на Міністерстві оборони та всіх структурах Сил оборони. Важливим аспектом є масштабування досвіду найбільш результативних підрозділів на всю армію.

Зеленський також закликав українських розробників та виробників забезпечити державі «незмінне технологічне лідерство», оскільки ефективність роботи з технологіями є гарантією виживання країни.

