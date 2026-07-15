Зеленський назвав "найпідготовленішого" кандидата на посаду нового прем’єра

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський підтримав кандидатуру очільника НАК «Нафтогаз України» Сергія Корецького на посаду нового прем’єр-міністра.

Про це глава держави повідомив під час розмови з журналістами.

«Якщо ми входимо в зиму, то ми повинні готуватися. Ми вже давно готуємося, але пріоритети зрозумілі. Сергій Корецький після всіх консультацій, напевно, найпідготовленіша людина на посаду прем’єр-міністра України», — заявив він.

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За його словами, сьогодні у Корецького заплановане засідання з фракцією, де він «обговорюватиме деталі».

«А в деталі вже входить майбутній склад міністрів», — додав Зеленський.

Що відомо про Корецького

Корецький посів крісло голови правління НАК «Нафтогаз України» 28 квітня 2025 року. До того він майже три роки був директором ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укртатнафта».

Сергій Корецький народився 14 березня 1978 року в Луцьку. Він одружений та має доньку.

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Відставка Кабміну — що відомо

Верховна Рада 14 липня звільнила Юлію Свириденко з посади прем’єр-міністерки, яку вона посіла торік 17 липня. Рішення підтримали 258 народних депутатів. Зауважимо, що напередодні заява очільниці Кабміну надійшла до ВРУ.

Кількома днями раніше Зеленський анонсував оновлення уряду і натякнув на відставку прем’єрки. Він заявив, що Україна змінює політичну стратегію, і «за кожен пріоритетний зовнішньополітичний напрямок відповідатиме конкретна людина зі значним досвідом». Водночас з’явилася інформація, що Свириденко можуть призначити послом до США.

Верховна Рада планує голосувати за новий Кабінет міністрів у четвер, 16 липня.

Дата публікації 20:20, 12.07.26 Кількість переглядів 130 Зеленський розпускає уряд? Відставка Свириденко й топ кандидатів на посаду прем’єра!

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