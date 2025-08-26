Зеленський назвав перші країни, де запрацює множинне громадянство для українців

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що після ухвалення закону про множинне громадянство уряд найближчим часом затвердить необхідні нормативні акти.

Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

«Першими країнами, де застосують норми, стануть Німеччина, Польща, Чехія, США та Канада. Це крок для ще більшої єдності українців у світі», — заявив Зеленський.

Нагадаємо, 18 червня Верховна Рада України ухвалила в цілому закон 11469 про запровадження інституту множинного громадянства.

Як зазначають у Міністерстві національної єдності, основна ціль закону — дати можливість мільйонам етнічних українців по всьому світу отримати українське громадянство без відмови від вже наявного паспорта.

Закон дозволятиме громадянам України отримувати паспорти інших країн, не відмовляючись від українського, як це було раніше. Також експерти зазначають, що документ створює можливості для повернення великої частини українців, які виїхали з України рятуючись від війни.

Демограф Олександр Гладун пояснив, що метою закону про множинне громадянство є прагнення «зробити з іноземців українців», проте така стратегія може не спрацювати.