Зеленський назвав версію, чому напали на журналіста Макарова

Журналіст Юрій Макаров / © УНІАН

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Одна з версій нападу на відомого українська журналіста Юрія Макарова — його професійна діяльність, зокрема, висвітлення війни РФ проти нашої держави

Про це повідомив Володимир Зеленський під час свого брифінгу сьогодні, 17 квітня.

«Мені доповідав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко щодо нападу на журналіста Юрія Макарова. Слава богу, пан Макаров залишився живий. Ніж (яким нападник завдав удару — Ред.) залишився на місці злочину. Працюють слідчі групи. Одна з версій — що це сталося через його професійну діяльність, висвітлення російської війни проти України», — каже глава держави.

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Зеленський анонсував, що МВС і Нацполіція нададуть більш детальну інформацію на цю тему.

Нагадаємо, що вчора, 16 квітня, на відомого українського журналіста Юрія Макарова було вчинено напад. У поліції розповіли деталі злочину.

Журналіста госпіталізували до лікарні у важкому стані. Пізніше у "Суспільному" повідомили, що Юрій Макаров після скоєного на нього нападу і ножового поранення уже почувається краще.