Зеленський назвав приголомшливу цифру: скільки українців через війну виїхали за кордон

Демографічна криза в Україні

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Через повномасштабну війну Росії проти України мільйони людей були змушені залишити свої домівки та виїхати за кордон. Нині за межами України перебувають близько 9,5 млн українських цивільних.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-зустрічі в американському аналітичному центрі Hudson Institute.

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За словами глави держави, наслідки російського вторгнення не можна вимірювати лише територіями, адже війна докорінно змінила життя мільйонів людей, які втратили домівки, роботу, а дехто — і життя.

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«Справа не у відсотках, справа не у землі, і я завжди кажу, що справа не в територіях, справа в мільйонах людей, які залишили свої домівки», — наголосив Зеленський.

Він звернув увагу на масштаб вимушеного переміщення українців, запропонувавши уявити ситуацію, за якої за кордоном опинилася б значна частина населення країни з 40-мільйонним населенням.

«9,5 мільйона цивільних зараз перебувають за кордоном. Ця війна виштовхнула їх з України», — заявив президент.

Зеленський наголосив, що вимушений виїзд мільйонів людей є одним із проявів руйнівних наслідків російської агресії. За його словами, українці втратили не лише свої домівки, а й роботу та звичне життя.

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«І це і є обличчя путінської війни», — підсумував глава держави.

Нагадаємо, демографиня Елла Лібанова нещодавно повідомила, що станом на середину 2026 року в Україні залишилося 28,5 мільйона людей. За приблизно пів року населення скоротилося ще на пів мільйона.

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