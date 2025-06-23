Володимир Зеленський / © скриншот з відео

Реклама

Під час візиту до Великої Британії Володимир Зеленський провів переговори з Прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером, обговоривши оборонну співпрацю та шляхи посилення тиску на Москву. Український президент назвав Росію, Іран та Північну Корею «коаліцією вбивць».

Про це пише The Guardian.

Його прибуття до Великої Британії в понеділок відбулося лише через кілька годин після чергового потужного авіанальоту Кремля на Київ. Атака, яку Зеленський охарактеризував як «абсолютно цинічний удар», була здійснена за допомогою 352 безпілотників (з них половина — іранського виробництва «Шахед») та північнокорейських балістичних ракет. Внаслідок атаки загинуло щонайменше 10 людей, а п’ять цивільних житлових будинків зазнали серйозних пошкоджень.

Реклама

«Наші протиповітряні захисники збили велику кількість безпілотників і ракет, але не всі», — написав Зеленський у соціальних мережах.

Він наголосив на небезпеці, яка походить від цього альянсу, заявивши: «Кожен у країнах, що межують з Росією, Іраном та Північною Кореєю, повинен ретельно подумати про те, чи зможуть вони захистити життя, якщо ця коаліція вбивць продовжуватиме поширювати свій терор».

Раніше Зеленський підтримував ракетні удари Дональда Трампа по ядерних об’єктах Ірану. Він також звинувачував Іран у допомозі Росії у війні проти України, яка триває вже четвертий рік. В 1990-х роках Україна відмовилася від своєї ядерної зброї. За це США, Велика Британія та Росія обіцяли Україні безпеку. Однак це не завадило Володимиру Путіну напасти на Україну у 2022 році.

Обговорення щодо припинення війни та впливу США

Зеленський нещодавно прибув до Великої Британії. За словами українських посадовців, головна мета візиту — знайти шляхи, щоб змусити Росію зупинити війну. Його попередній візит до США в березні був непростим. У Білому домі Дональд Трамп звинуватив Зеленського у «грі з Третьою світовою війною». А віце-президент США Джей Ді Венс критикував його за нібито невдячність.

Реклама

Переговори в понеділок охопили питання санкцій та позицію адміністрації Трампа, яка поки що відмовляється карати Росію та майже припинила постачання американської зброї до Києва. Україна прагне підтримувати дипломатичні зв’язки з Вашингтоном, незважаючи на очевидний поворот до Москви.

«Ми будемо вести переговори про нові та потужні кроки, щоб посилити тиск на Росію щодо цієї війни та покласти край ударам», — сказав Зеленський про свою поїздку до Лондона. Окрім переговорів зі Стармером, він зустрівся з королем Карлом у Віндзорському замку та відвідав українських солдатів, які проходять військову підготовку у Великій Британії.

Майбутні зустрічі та ескалація конфлікту

Очікується, що Зеленський відвідає дводенний саміт НАТО цього тижня в Гаазі та має зустрітися з генеральним секретарем альянсу Марком Рютте. Наразі невідомо, чи відбудеться його особиста зустріч з Трампом, який, як очікується, прибуде у вівторок і наполягатиме на збільшенні оборонних витрат країн-членів НАТО.

Після повернення Трампа до Білого дому в січні Росія значно посилила свої повітряні атаки на Україну. Вона відхилила пропозицію Зеленського про 30-денне припинення вогню та продовжує обстрілювати цивільне населення. У понеділок удари були завдані по житлових районах, лікарнях та спортивній інфраструктурі.

Реклама

Найбільших руйнувань зазнав Шевченківський район, де обвалилася секція п’ятиповерхового житлового будинку. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в районі загинуло шестеро людей. Десять інших, включаючи вагітну жінку, було врятовано з сусідньої висотки, яка також зазнала значних пошкоджень.

Олексій Позичанюк, 29-річний мешканець будинку поруч із постраждалим, розповів Associated Press, що почув свист ракети, що наближалася, і «завмер від жаху», перш ніж відчути удар.

«Вікна вилетіли, скло летіло всюди. Ми ледве спустилися вниз з моєю дитиною. Тут все горіло», — поділився він.

Нагадаємо, генеральний секретар Альянсу Марк Рютте поділився своєю думкою, чи буде Україна в НАТО. За його словами, шлях України до НАТО незворотний.

Реклама