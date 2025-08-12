Зеленський озвучив кількість втрат армії РФ та ЗСУ

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський розкрив деталі по втратах російської армії у війні з Україною. Наразі у окупантів тисяча втрат на добу: це 500 вбитих і 500 поранених бійців.

Про це Володимир Зеленський сказав під час зустрічі з журналістами 12 серпня.

«Наведу приклад вчорашнього дня, в цілому приблизно так: у „рускіх“ тисяча втрат на добу, це 500 вбитих і 500 поранених. Я зараз не кажу, що там є 10 полонених тощо. Якщо точніше — 968 втрат у Росії, убитих 531 і 428 поранених, 9 в полоні. Ми — 340 втрат за добу: 18 „двохсотих“ і 243 „трьохсотих“, 79 безвісти зниклих"— зауважив президент України.

Додає, що зараз втрати російської армії втричі більші, ніж української, тобто «приблизно 1 до 3».

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Україна вже вистояла у війні за незалежність — потрібен лише час, щоб нас не зламали.

Також під час форуму «Молодь тут» Володимир Зеленський анонсував зустріч з Трампом та Путіним.