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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Зеленський назвав співвідношення втрат РФ та України у війні

Росія щомісяця втрачає близько 43 тис. військових, заявив Володимир Зеленський. Він також озвучив співвідношення втрат України та РФ.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Зеленський назвав співвідношення втрат РФ та України у війні

Зеленський розповів про співвідношення втрат на фронті / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нині співвідношення втрат українських і російських військових становить від одного до 7–10. За його словами, Росія щомісяця втрачає близько 43 тис. військових.

Про це президент сказав в інтерв’ю журналістові Пірсу Моргану.

«43 тисячі щомісяця зараз», — сказав він у відповідь на запитання про кількість втрат.

На уточнення, чи йдеться лише про російську сторону, Зеленський відповів ствердно.

Водночас розкривати точну кількість втрат української армії він не став.

«Я не можу сказати. Але між нами, на сьогодні співвідношення становить від одного до 7–10», — зазначив президент.

Журналіст перепитав, чи означає це, що на одного загиблого українського військового припадає семеро-десятеро вбитих росіян. Зеленський підтвердив цю оцінку.

Нагадаємо, ЗСУ відбили території одразу на кількох ділянках фронту. Про це стало відомо 14 жовтня. Українські військові звільнили Колодязі, Липове та Зелену Долину, а також відновили контроль над ділянками поблизу Ставків і Шандриголового.

Також раніше йшлося, що ЗСУ пішли в наступ і повернули 101 км кв. території.

Про це заявив командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький.

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