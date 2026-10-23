Зеленський назвав терміни переговорів з РФ та США: від чого все залежить

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Україна планує провести тристоронню зустріч на рівні команд уже в першій половині листопада. Готовність до переговорів є.

Про це президент повідомив під час онлайн-звернення до Hudson Institute у Вашингтоні, передає Новини.LIVE.

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Зазначається, що Володимир Зеленський провів телефонну розмову із спецпосланцями США Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом. За підсумками обговорень президент заявив, що зустріч на рівні команд планують організувати якомога раніше.

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«Планується зустрітися в першій половині листопада. І, звісно, якомога раніше. Але ми готові зустрітися в будь-який день, хоч завтра. Проте все залежить від росіян», — сказав Зеленський.

Він нагадав, що таку зустріч планували ще на вересень, але тоді росіяни знайшли привід уникнути переговорів.

Переговори щодо миру в Україні — останні новини

Зеленський раніше повідомляв, що наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією може відбутися не пізніше початку листопада.

Зі свого боку Росія заявила про готовність відновити тристоронні переговори щодо миру в Україні.

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До слова, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Україна та Росія погодилися на переговори щодо закінчення війни. Водночас він визнав, що досягнення мирної угоди залишається складним завданням.

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